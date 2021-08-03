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«Спартак» — «Бенфика», 4 августа 2021 года, прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов, смотреть онлайн, прямой эфир

«Спартак» — «Бенфика». Прогноз: красно-белые не будут пассажирами в Лиге чемпионов
Алексей Анисимов
«Спартак» — «Бенфика». Прогноз на матч 04.08.2021
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Москвичи постепенно набирают тонус, а чемпионат Португалии до сих пор не стартовал. Шансы будут.

4 августа состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех россиян оценён экспертами в 3.18. А ставки на ничью принимаются за 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» 4 августа 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» (04.08.2021)

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2021, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия

Два месяца лета стремительно пролетели, август взял бразды правления в свои руки. В европейских чемпионатах встречают новый сезон. Не забываем и про еврокубки, где вовсю гремят отборочные раунды. Например, 4 августа состоятся три матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлению московского «Спартака». Столичный клуб проведёт первую встречу с португальской «Бенфикой» дома, на стадионе «Открытие Банк Арена». Соперников обслужит испанская бригада арбитров во главе со своеобразным Карлосом Гранде.

Отметим, что испанец в 2021 году не раз оказывался в эпицентре скандальных ситуаций. Хотя, казалось бы, с опытом у него полный порядок. На высшем уровне судит уже 10 лет. Также добавим сюда тот факт, что для Руя Витории — нового главного тренера москвичей — противостояние станет особенно принципиальным, поскольку в прошлом он тренировал «Бенфику».

В России пока португальскому специалисту непросто. Предсезонный товарищеский турнир прошёл на ура. Красно-белые добыли первый трофей с тремя победами из трёх возможных, пропустив лишь один раз за три матча, а забив — целых 13. Получалось практически всё, реализация зашкаливала.

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Однако в новый сезон РПЛ «Спартак» вкатывался со скрипом. Две игры — обе выездные. В первом туре уступили казанскому «Рубину» с минимальным счётом, хотя в обороне действовали не так плохо. После перерыва создали достаточно, однако не спаслись. Ладно хоть во втором туре с тем же счётом выиграл у вернувшихся в российскую элиту «Крыльев Советов». Здесь всё по делу.

Самарцы выглядят неплохо, но москвичи создали много хороших моментов. Заметно подвела реализация, а единственный гол удалось забить только с пенальти. Остаётся надеяться, что количество вскоре перейдёт в качество. В какой-то момент должно прорвать. Но понятно, что букмекеры оправданно отдают «Бенфике» предпочтение.

Португальцы, правда, ещё не начали новый сезон. Приходится довольствоваться лишь товарищескими матчами. Но они умудрились обыграть «Лилль» (1:0), который на днях выиграл Суперкубок Франции у «ПСЖ», а также сыграть вничью с «Марселем» (1:1). Оба французских клуба как минимум не уступают «Спартаку» по подбору футболистов.

За исход говорить мы не будем, так как гостей в деле после паузы никто не видел. Всё же контрольные игры — это совсем не то. А вот проверить голы в обе стороны, на наш взгляд, вполне можно. Букмекеры предлагают на такой вариант вполне играбельный коэффициент 1.78. Логика простая. «Бенфика» имеет солидный опыт выступлений в еврокубках, а исполнители в передней линии у неё высококлассные. Один Сеферович чего стоит.

Однако «Спартак» преобразился под руководством Руя Витории. Понятно, что португальцу приходится знакомиться с командой и пытаться подстроить её под себя на ходу, но изменения уже видны. Наверняка получится создать хорошие моменты. А об оптимальном игровом тонусе гостей говорить не приходится, после 75-й минуты они могут подсесть. Вырисовывается что-то в духе 1:1 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» 4 августа 2021 года

«Спартак» тяжело вкатился в новый сезон чемпионата России, но игровой тонус должен быть в порядке. Это может стать козырем в игре с «Бенфикой», которая до сих пор перебивалась товарищескими встречами. Однако исполнители у португальцев высококлассные, даже в Москве будут играть на победу. Ждём голов в обе стороны.

Ставка: обе забьют за 1.78.

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Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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