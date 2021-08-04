«Спартак» — «Бенфика»: беспроигрышная ставка 500 рублей к матчу Лиги чемпионов
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4 августа в 20:00 по московскому времени начнётся матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют «Спартак» и «Бенфика». Ты можешь получить беспроигрышную ставку в размере 500 рублей в Bettery и использовать её на любое событие!
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1. Зарегистрируйся в БК Bettery с промокодом START.
2. Пройди полную идентификацию.
После завершения всех процедур Bettery подарит тебе беспроигрышную ставку — 500 рублей. Выигрывать — easy!
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