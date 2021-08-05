«Спартак» — «Бенфика»: результат матча, кто выиграл, авторы голов, какой счёт

В первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Спартак» проиграл «Бенфике». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:2.
Нападающий «Бенфики» Рафа Силва на 51-й минуте после передачи Жоау Мариу сильным ударом из штрафной отправил мяч мимо Александра Максименко. Защитник «Бенфики» Жилберто удвоил преимущество португальцев на 73-й минуте: Лукас сделал зрячий пас низом в штрафную, а Жилберто с ходу пробил над плечом Александр Максименко.
Ставки на победу «Бенфики» принимались с коэффициентом 2.30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2300 рублей. Ничья оценивалась в 3.47, победа «Спартака» — в 3.50.
На тотал меньше 2.5 гола давали 1.95, на «обе забьют — нет» — 2.20. Победа «Бенфики» с форой (-1.5) шла за 4.40, а точный счёт 2:0 в пользу португальцев — за 11.0.
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