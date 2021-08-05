«Кайрат» — «Алашкерт»: прогноз Чумы Анене на игру Лиги Европы

Бывший форвард российского «Амкара» и казахстанского «Кайрата» Чума Анене дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Кайрат» — «Алашкерт».



Ставка: победа «Кайрата» за 1.42.



«Думаю, в этой еврокубковой паре фаворит – «Кайрат». Может быть, всё не столь очевидно, но казахстанская команда должна побеждать по итогам двух поединков.



Поскольку правило выездного гола отменено и больше не применяется, первый матч, проводимый на своём поле, является преимуществом для хозяев. Нужно пробовать всё решить дома.



Для «Алашкерта» хорошо то, что через еврокубковые поединки он смог войти в определённый игровой ритм, но вряд-ли ему по силам оказаться сильнее кайратовцев в двухматчевом противостоянии. Буду очень удивлён, если армянская команда пройдёт дальше.



Для хозяев поля — это прекрасная возможность реабилитироваться за разгром от «Црвены Звезды» в Белграде. Думаю, кайратовцы будут очень голодны до победы. Если болельщики смогут присутствовать на матче, то очень хорошо поддержат «Кайрат», это может напугать «Алашкерт». Уверен, что первая встреча завершится в пользу «Кайрата», возможно, со счётом 2:0», — сказал Анене.