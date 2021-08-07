«Лестер» — «Ман Сити»: прогноз Александра Мостового на матч за Суперкубок Англии

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Суперкубка Англии «Лестер» — «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Сити» за 1.99.
«Быстро летит время — уже стартовал футбольный сезон в Англии. Сегодня на поле выйдет чемпион, который за 38 туров сумел добыть 27 побед и пять мирных исходов, что принесло 86 очков и 12 очков отрыва от второго «МЮ».
Мощно сыграла линия обороны «горожан», которая пропускала меньше гола за игру, при этом результативно сыграла атака.
«Лестер» выйдет на «Уэмбли» в качестве победителя Кубка Англии, который «лисы» отобрали у «Челси». В чемпионате Англии за 38 туров записали на свой счёт 20 побед и шесть раз сыграли вничью. Такие результаты соответствуют 66 очкам и пятой позиции.
Хорошее начало сезона в Англии, которое может принести хороший футбол. Встречаются лидеры и богатые команды. Кубок есть Кубок, но в этой игре я отдаю предпочтение «Сити». Считаю, что подопечные Пепа Гвардиолы выиграют за счёт класса игроков и бюджета клуба».
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