«Лестер» — «Ман Сити»: прогноз Александра Мостового на матч за Суперкубок Англии

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Суперкубка Англии «Лестер» — «Манчестер Сити».



Ставка: победа «Сити» за 1.99.

«Быстро летит время — уже стартовал футбольный сезон в Англии. Сегодня на поле выйдет чемпион, который за 38 туров сумел добыть 27 побед и пять мирных исходов, что принесло 86 очков и 12 очков отрыва от второго «МЮ».



Мощно сыграла линия обороны «горожан», которая пропускала меньше гола за игру, при этом результативно сыграла атака.



«Лестер» выйдет на «Уэмбли» в качестве победителя Кубка Англии, который «лисы» отобрали у «Челси». В чемпионате Англии за 38 туров записали на свой счёт 20 побед и шесть раз сыграли вничью. Такие результаты соответствуют 66 очкам и пятой позиции.



Хорошее начало сезона в Англии, которое может принести хороший футбол. Встречаются лидеры и богатые команды. Кубок есть Кубок, но в этой игре я отдаю предпочтение «Сити». Считаю, что подопечные Пепа Гвардиолы выиграют за счёт класса игроков и бюджета клуба».