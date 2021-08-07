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«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России по футболу

«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России по футболу
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар» в 3-м туре РПЛ.

Ставка: обе забьют за 1.68.

«Яркая афиша, первый домашний матч для «Зенита». «Зенит» ударно провёл выездную сессию — в Суперкубке одержал победу, забив три мяча, потом три мяча забил в Химках при не самом содержательном футболе, а потом четыре мяча — «Ростову». После этого Валерий Карпин подал в отставку, пришёл Юрий Сёмин, но это дела «Ростова».

У «Краснодара» ситуация сыроватая. Гончаренко пытается выстроить что-то интересное с новым подбором игроков, пытается играть сбалансированно и больше в атаку, чуть теряя в обороне. Конечно, «Зенит» — фаворит.

Что объединяет матчи «Краснодара» и «Зенита», так это лихая игра с большим количеством забитых мячей. Уже семь матчей подряд команды друг другу забивают. Учитывая, что это старт сезона, что у «Краснодара» появились такие любопытные игроки в атаке, как Кордоба и Крыховяк, тренд надо командам соблюдать. Мне кажется, что игра не должна получиться закрытой.

Давайте попробуем сыграть вариант «обе забьют» за коэффициент 1.68. Можно пойти чуть дальше и сыграть тотал больше 2.5 и «обе забьют» за 1.92. Это мои мысли, просто к ним прислушивайтесь, но можете не соглашаться категорически. Это мой расклад, но футбол может нам подарить совершенно другую игру».

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