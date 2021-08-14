«МЮ» — «Лидс»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лидс».



Ставка: победа «МЮ» за 1.60.

"«Красные дьяволы» потеряли ряд сильных футболистов перед стартом нового сезона. Они проиграли финал Лиги Европы «Вильярреалу», после чего провели не самую лучшую предсезонку. Тем не менее за несколько дней до начала турнира получилось разгромить «Эвертон» (4:0).



На мой взгляд, манкунианцы в любом составе будут одними из главных фаворитов АПЛ и претендентами на еврокубки. Предыдущий сезон был достаточно неплохим, так что амбиции и в этом будут на самом высоком уровне.



«Павлины» одержали четыре виктории кряду на финише прошлого первенства, правда все равно не смогли подняться выше девятой строчки. Справедливости ради, в товарищеских матчах они проиграли практически всё, хотя грозных противников не было.



По моему мнению, у команды неплохой состав, так что серьёзных изменений в трансферное окно не планировалось. С другой стороны, соперник на голову сильнее и трудно будет его чем-то удивить, тем более сезон лишь стартует".