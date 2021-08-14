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«Алавес» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

«Алавес» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Алавес» — «Реал Мадрид» в 1-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.

Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 гола за 2.11.

«У нас на повестке дня «Алавес» — «Реал» Мадрид, матч первого тура. «Алавес» возглавляет Хавьер Кальехо. У «Реала», как вы знаете, очень много изменений. Ушёл Зинедин Зидан, а пришёл Карло Анчелотти. Ушли два центральных защитника Варан и Рамос. Теперь в центре может быть будут играть Алаба и Начо, а может Анчелотти придумает какой-то другой вариант.

Есть вопросы по игре «Реала» в атаке. Азар пока не готов к этому матчу. Не готов и Тони Кроос. Да, есть Бензема, Лукас Васкес, Родриго, Винисиус. Пока первый тур и ничего не понятно.

«Алавес» — команда неуступчивая, вязкая, но «Реал» всё же класснее и мастеровитее. Первый тур и хочется начать удачно, если отталкиваться от мадридцев. Не всегда «Реал» на выезде играет удачно против «Алавеса», но сейчас Анчелотти всё же что-нибудь да должен придумать. Что-то достанет из своего опыта и своему оппоненту что-то предложит.

«Реал» выиграет, но вряд ли это будет результативная игра. Если даже посмотреть и предсезонные матчи, то и там результативность была невысокой. Анчелотти постарается сделать акцент на оборону, а впереди уже есть кому забивать.

Мой прогноз — победа «Реала» через тотал меньше 3.5 мяча».

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