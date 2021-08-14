«Алавес» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Алавес» — «Реал Мадрид» в 1-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Реала» и тотал меньше 3.5 гола за 2.11.
«У нас на повестке дня «Алавес» — «Реал» Мадрид, матч первого тура. «Алавес» возглавляет Хавьер Кальехо. У «Реала», как вы знаете, очень много изменений. Ушёл Зинедин Зидан, а пришёл Карло Анчелотти. Ушли два центральных защитника Варан и Рамос. Теперь в центре может быть будут играть Алаба и Начо, а может Анчелотти придумает какой-то другой вариант.
Есть вопросы по игре «Реала» в атаке. Азар пока не готов к этому матчу. Не готов и Тони Кроос. Да, есть Бензема, Лукас Васкес, Родриго, Винисиус. Пока первый тур и ничего не понятно.
«Алавес» — команда неуступчивая, вязкая, но «Реал» всё же класснее и мастеровитее. Первый тур и хочется начать удачно, если отталкиваться от мадридцев. Не всегда «Реал» на выезде играет удачно против «Алавеса», но сейчас Анчелотти всё же что-нибудь да должен придумать. Что-то достанет из своего опыта и своему оппоненту что-то предложит.
«Реал» выиграет, но вряд ли это будет результативная игра. Если даже посмотреть и предсезонные матчи, то и там результативность была невысокой. Анчелотти постарается сделать акцент на оборону, а впереди уже есть кому забивать.
Мой прогноз — победа «Реала» через тотал меньше 3.5 мяча».
- 14 августа 2021
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:15
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
10:45
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:45
-
08:00
- 13 августа 2021
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
01:04
- 12 августа 2021
-
21:51
-
19:00
-
18:30