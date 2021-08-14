«Норвич» — «Ливерпуль»: прогноз Ровшана Аскерова на матч 1-го тура АПЛ

Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч АПЛ «Норвич» — «Ливерпуль».
Ставка: «Норвич» забьёт за 1.63, тотал больше 3.5 гола за 2.25.
«Неимоверными усилиями банда Клоппа втащила себя на третью строчку АПЛ-2021. Как Мюнхгаузен за волосы — себя из болота турнирной таблицы тащили. Без защиты, с кризисом в атаке. От «Ливерпуля», потерявшего ещё и Вейналдума, ждут возвращения на вершину. Да и в ЛЧ амбиции не меньшие. Но травмы преследуют команду. Пропустит старт Робертсон. Мане и Салах ждут приглашений из топ-клубов континента. Но есть и хорошие новости.
Вернулся Ван Дейк, из «Лейпцига» перешёл Конате. В любом случае, имеющихся игроков Клоппу должно хватить на то, чтобы одолеть вернувшийся в АПЛ «Норвич». Тем не менее, думаю, что год без практики Ван Дейка скажется. Как и отсутствие в центре поля Вейналдума. Поэтому гол «Норвича» — вполне ожидаемая ставка. Да и забивали «канарейки» «Ливерпулю» нередко».
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