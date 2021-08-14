«ПСЖ» — «Страсбург»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу Лиги 1
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Сегодня, 14 августа, в 22:00 по московскому времени начнётся матч французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Страсбург». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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1. Зарегистрируйся с промокодом NEW.
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «ПСЖ» — «Страсбург».
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