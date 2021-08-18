«Бенфика» — ПСВ: прогноз Ровшана Аскерова на игру раунда плей-офф Лиги чемпионов

Знаток телевизионного интеллектуального клуба Ровшан Аскеров дал прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов «Бенфика» — ПСВ.



Ставка: ПСВ не проиграет за 1.65.



«Лиссабонцы в предыдущем раунде дежурно прошли московский «Спартак», даже не сильно устав. Разве что «Спартак» покалечил лучшего нападающего «Бенфики» — Сеферовича. Ну а чем ещё может запомниться «Спартак» в Европе? Что до ПСВ — то это соперник серьёзный: развалины, которые он оставил от «Галатасарая» и «Мидтьюлланна» в прошлом раунде, лучшее тому доказательство.



Жду игры на встречных курсах, поскольку лиссабонцам нужно перед поездкой в Эйндховен запастись голами, а уж голландский клуб Роджера Шмидта умеет играть как на выезде, так и тем более дома. На этот раз «Бенфика» вряд ли сохранит свои ворота в неприкосновенности. Ведь Захави и Гётце вполне могут вскрывать не самую надёжную оборону лиссабонского клуба. А ведь ПСВ разгромил «Аякс» в матче за Суперкубок. Так что поставлю эйндховенцев фаворитами в этом противостоянии», — сказал Аскеров.