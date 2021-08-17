«Бенфика» — ПСВ. Прогноз: выбить «Спартак» куда легче, чем закрыть Марио Гётце

В шести матчах сезона ПСВ забил 17 мячей, а пропустил всего два. Достойный соперник для португальцев.

18 августа состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Бенфика» — ПСВ. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Бенфике»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех ПСВ оценён экспертами в 3.60. А ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — ПСВ 18 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Бенфика» — «ПСВ Эйндховен» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. А поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Бенфика» — «ПСВ Эйндховен» (18.08.2021)

Квалификационный этап Лиги чемпионов выходит на финишную прямую. Уже в среду все команды проведут стартовые матчи раунда плей-офф главного еврокубкового турнира. На кону престиж клуба и солидные призовые от УЕФА. Для небольших клубов это ключевой фактор.

В среду всё внимание приковано к битве португальской «Бенфики» и нидерландского ПСВ. Соперники множество раз играли друг с другом, однако последние официальные встречи датированы 2011 годом. Тогда сильнее оказались «орлы» — 4:1 и 2:2. Вряд ли нужно делать какие-либо выводы по играм 10-летней давности.

Обе команды пребывают в невероятной форме, в новом сезоне ещё не проигрывали. Более того, ни «Бенфика», ни ПСВ вообще пока не теряли очки. Впрочем, в среду это изменится. Пока же мы имеем четыре победы в четырёх матчах у португальцев и шесть успешных поединков у голландцев.

Нельзя не отметить, как здорово в состав «Бенфики» вписался украинский форвард Роман Яремчук. Нападающий с гола дебютировал в предыдущем раунде квалификации ЛЧ со «Спартаком». Хотя, справедливости ради, там был двойной рикошет от Георгия Джикии и Самуэля Жиго.

После чего Яремчук вышел на поле в игре чемпионата Португалии и фактически собственноручно соорудил победу над «Арокой» (2:0). Заработанное удаление для соперника, а также гол и результативная передача. О более мощном старте не приходилось даже мечтать.

И если для «Бенфики» противостояние со «Спартаком» стало первым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, то представители Нидерландов прошли два раунда квалификации. Сперва разнесли «Галатасарай» (5:1 и 2:1), после чего не менее легко обыграли датский «Мидтьюлланн» (3:0 и 1:0).

На прошлых выходных ПСВ одержал и первую победу во внутреннем чемпионате — 2:0 с «Эраклесом». Не забываем и о неожиданно уверенной победе эйндховенцев в матче за Суперкубок Нидерландов — 4:0 с «Аяксом». В итоге в шести проведённых встречах сезона подопечные Роджера Шмидта имеют разницу забитых и пропущенных мячей 17:2. Впечатляет. Гётце и Захави в огне.

При встрече двух сверхатакующих и уверенных в себе команд большое количество голов является лишь вопросом времени. Тотал больше 2.5 мяча в данной ситуации за коэффициент в районе двойки видится настоящим подарком от букмекеров. Не видим смысла мудрить. Классический ТБ — отличное предложение.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — ПСВ 18 августа 2021 года

Отмена правила выездного гола развязала руки многим командам — статистика это лишь подтверждает. А ведь нас ждёт битва крайне результативных коллективов, которые находятся в отличной форме. Предлагаем сделать ставку на банальный тотал больше. Уж с этой задачей команды точно должны справиться.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.94.