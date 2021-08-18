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«Янг Бойз» — «Ференцварош»: прогноз Ильи Казакова на матч отбора Лиги чемпионов

«Янг Бойз» — «Ференцварош»: прогноз Ильи Казакова на матч отбора Лиги чемпионов
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Янг Бойз» – «Ференцварош».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.88.

«Я далёк от знания чемпионатов Швейцарии и Венгрии. «Ференцварош» – команда, которая имеет неплохой еврокубковый опыт. Но все-таки думаю, что «Янг Бойз» должен играть в этой паре с позиции силы.

Исходя из того, что обе команды показывали ранее в Европе, они должны обеспечить нам низовую встречу. Уверен в этой ставке на 7 из 10. Мне кажется, что игра будет осторожной. Все же на кону стоит путёвка в групповой этап еврокубка», — сказал Казаков.

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