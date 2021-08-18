«Янг Бойз» — «Ференцварош»: прогноз Артура Петросьяна на встречу отбора Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Ференцварош».
Ставка: победа «Янг Бойз» за 1.59.
«Янг Бойз» и «Ференцварош». Мне кажется, что швейцарская команда здесь явный фаворит. Видел несколько матчей этим летом. Честно говоря, был впечатлен тем, что даже когда команда и не побеждает, она много атакует, угрожает воротам соперника. Отлично двигается и находится в хорошем физическом состоянии.
Я изначально ожидал увидеть что-то подобное от Давида Вагнера, лучшего друга Юргена Клоппа. Мне кажется, что, придя в стан «Янг Бойз», он выводит команду на новый уровень.
«Ференцварош» особенно не изменился после ухода Сергея Реброва. Такая же сугубо оборонительная команда, которая главным образом играет без мяча и рассчитывает на контратаки. Да и в этом компоненте венгры сдали по сравнению с прошлым сезоном, либо же не вышли на должный уровень. В общем, мне кажется, что в этом матче будет подавляющее преимущество «Янг Бойз». Мне кажется, они выиграют этот матч», — сказал Петросьян.
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