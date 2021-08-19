«Пасуш де Феррейра» – «Тоттенхэм»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Лиги конференций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Пасуш де Феррейра» – «Тоттенхэм».



Ставка: «Пасуш де Феррейра» не проиграет за 2.13.



«Безусловно, «Тоттенхэм» на бумаге фаворит. Понятно, что команда одна из лучших в Англии. Если бы им очень нужно было победить, они бы сделали это без всяких вопросов. Тем более, «шпоры» обыграли в первом туре самый дорогой клуб в мире, «Манчестер Сити». За команду по-прежнему не играет и не тренируется лучший бомбардир Гарри Кейн. Скорее всего, в команде он не останется, поэтому нужно искать варианты.



А Португалия от Англии находится довольно далеко. Лига конференций – не тот турнир, который сильно «возбуждает» руководство и футболистов «Тоттенхэма».



А вот для «Пасуш де Феррейра» это исторический момент. Еще два года назад команда играла в португальской Сегунде. В первом сезоне в Примейре они поднялись на 13-е место. В прошлом году забрались на пятое. Команда без ярких звезд, но значимость матча для них невозможно переоценить. Поэтому они отдадут на поле все свои силы.



А уже в ответной игре (если «Тоттенхэму» сильно будет нужно), англичане справятся с нужным счётом. Но в первом матче эмоции и кураж сделают своё дело, команда не проиграет дома.



Мой прогноз – 1Х, «Пасуш де Феррейра» не проиграет «Тоттенхэму», — сказал Мор.