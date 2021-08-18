«Пасуш де Феррейра» — «Тоттенхэм». Прогноз: англичане слишком хороши для Лиги конференций

19 августа состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций «Пасуш де Феррейра» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Тоттенхэму»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Пасуша» оценён экспертами в 5.90. А ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Пасуш де Феррейра» — «Тоттенхэм» 19 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Пасуш де Феррейра» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. А поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча Лиги конференций «Пасуш де Феррейра» — «Тоттенхэм» (19.08.2021)

Квалификация в новый и во многом неизвестный для большинства болельщиков турнир под названием Лига конференций окончательно вышла на финишную прямую. Завтра состоятся первые матчи решающей стадии плей-офф, одной из самых ярких вывесок обещает быть встреча «Пасуш де Феррейра» из Португалии и лондонского «Тоттенхэма».

Соперники по-разному начали сезон. «Тоттенхэм» свой первый матч провёл на минувших выходных и сенсационно обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в рамках английской Премьер-лиги. Сон забил вскоре после перерыва. В оставшееся время действующий чемпион владел мячом, подавал угловые, но взломать оборону лондонцев так и не сумел.

А вот «Пасуш» в деле уже почти три недели. За этот период португальцы провели пять матчей, причём результаты не впечатляют. Одержали всего две победы в основное время. Последние две игры подопечных Жорже Симау и вовсе завершились сухими поражениями — 0:1 с североирландским «Ларном» в той самой Лиге конференций и 0:3 от «Боавишты» в национальном чемпионате.

О кадровых проблемах оппонентов известно немного. Нуну Эшпириту Санту заявил лишь о том, что в Португалию не полетит Гарри Кейн, однако это и так было очевидно. Трансферная сага нападающего продолжает тлеть. Да и к тренировкам он приступил совсем недавно, получив дополнительный отдых после тяжёлого сезона и Евро-2020.

Португальцы, как кажется, и вовсе проблем с составом не испытывают. Совсем другое дело, что даже потеря основного форварда соперника вряд ли поможет «Пасуш де Феррейре». Просто потому, что разница в уровне исполнителей кажется если не колоссальной, то как минимум солидной.

Нельзя не отметить крайне низкую результативность «Пасуша» в прошлом сезоне. В 34 матчах Примейры команда забила всего 40 голов. Это худший результат среди первой шестёрки чемпионата Португалии. Также «Пасуш» оказался единственным представителем топ-6, который имеет больше пропущенных мячей, нежели забитых. И за лето состав принципиально сильнее не стал.

Несмотря на то что лондонцы провели всего один официальный матч в новом сезоне, выглядели они более чем достойно. «Шпоры» явно могли забивать больше одного мяча в ворота «Ман Сити» и наверняка захотят сделать это в значительно более простой игре с пятой командой Примейры прошлого сезона. Ожидается ротация, однако представители ближайшего резерва полны решимости проявить себя.

Португальцы уступают более статусному сопернику абсолютно по всем параметрам. Букмекеры считают англичан абсолютными фаворитами даже с учётом чужого поля. И спорить с ними сложно. После удачного старта в АПЛ «шпоры» наверняка будут на кураже, а футболисты типа Деле Алли сделают всё, чтобы доказать новому тренеру свою состоятельность.

Нуну только начал работу на новом месте, быстрый вылет из еврокубка ему не нужен. Пусть даже Лига конференций наверняка находится на дне в списке приоритетов сезона. Класс есть класс. А потому — победа «Тоттенхэма». Коэффициент на лобовой успех ТТХ скромен, сгодится разве что для экспресса. Придётся докупать фору.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Пасуш де Феррейра» — «Тоттенхэм» 19 августа 2021 года

Далеко не факт, что «Тоттенхэм» желает выступать в Лиге конференций — абсолютно ненужном турнире для любого представителя АПЛ. Другое дело — сможет ли команда проиграть «Пасушу», даже выйдя без особой мотивации? Очевидно, что Нуну Эшпириту Санту выпустит на поле экспериментальный состав, но даже ему по силам обыграть середняка чемпионата Португалии.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.84.