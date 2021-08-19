«Рапид» — «Заря»: прогноз Ивана Млечного на матч отбора Лиги Европы

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на матч квалификации Лиги Европы «Рапид» — «Заря».



Ставка: «Рапид» не проиграет и ТМ 2.5 за 2.38.



«Забавно разлетелись команды по еврокубкам. Пока в Лиге конференций бьются условные «Рома», «Трабзонспор» и «Тоттенхэм», в Лиге Европы сражаются «Рапид» и «Заря». Хотя в целом «Рапид» мог продолжать свой путь в Лиге чемпионов, если бы не досадное поражение от «Спарты» со счётом 3:2 по сумме двух встреч. Но что поделать, это футбол.



Вылетев из Лиги чемпионов, «Рапид» продолжил свой путь в квалификации к Лиге Европы и прошёл скромный «Анортосис», выиграв дома со счётом 3:0 в первом матче и уступив 2:1 в ответном. Сразу хочется отметить, настолько хорошо «Рапид» играет дома. Лишь в редких исключениях командам удаётся забить. В еврокубках этот показатель вообще запредельный. Правда, это всё статистика. В нынешнем чемпионате прошлогодний серебряный призёр набрал лишь 4 очка из 9 возможных.



Для «Зари» этот турнир очень важен. Помимо, конечно же, престижа и всего прочего, основной причиной являются деньги. В прошлом году «Заря» попала в групповой этап и заработала хорошую сумму, в этом сезоне, я уверен, задачи точно такие же. В команде очень большая текучка, каждый сезон кто-то уходит, кто-то приходит, но таковы реалии украинского футбола, если ты не «Шахтёр» или не киевское «Динамо».



Всё же «Рапид» в этой встрече выглядит предпочтительнее, но смогут ли они сделать себе очень хорошее преимущество перед ответной игрой? Сомневаюсь. «Заря» упрётся, чтобы оставить себе шансы в ответной игре, поэтому феерии голов ждать в этой встрече я не советую. Мой прогноз на этот матч — «Рапид» не проиграет и тотал меньше 2.5», — сказал Млечный.