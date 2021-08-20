«Бетис» — «Кадис»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Бетис» — «Кадис».



Ставка: победа «Бетиса» в 1-2 мяча за 1.95.



«Кадис» в прошлом туре произвёл весьма невнятное впечатление. «Бетис» выглядел получше, а по классу футболистов севильцы в ещё большей степени впереди «Кадиса». Сдержать мощную атаку бело-зелёных «Кадису» будет крайне сложно. Плюс «Бетис» впервые за долгое время сыграет при поддержке своих болельщиков. Ставлю на то, что команда Мануэля Пеллегрини победит. Коэффициент на это составляет 1.6. А чтобы существенно увеличить коэффициент ставки, я поставлю на то, что «Бетис» выиграет с разницей в один-два мяча. На это коэффициент уже 1.95 – куда больше.

Отмечу также, что три последних матча между этими командами заканчивались с одинаковым счётом 1:0, и каждый раз «Бетис» забивал свой единственный гол после 70-й минуты. Мне кажется, есть все шансы, что тенденция на более результативный второй тайм тут продолжится. В этой связи меня привлекла ставка на то, что в первом тайме здесь будет ничья, а в итоге выиграет «Бетис». С коэффициентом 4.2 такая ставка выглядит достаточно валуйной», — сказал Вишневский.