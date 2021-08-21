«Манчестер Сити» — «Норвич»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Норвич».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-2.5) за 1.98.
«Синие после чемпионства что-то расслабились и не впечатляют в новом сезоне. Сначала они проиграли «Лестеру» (0:1) Суперкубок Англии, а затем уступили в стартовом туре «Тоттенхэму» (0:1). Не помог даже дорогостоящий Грилиш, похоже, придётся докупать ещё и Кейна.
На мой взгляд, ставку стоит сделать на более звёздную команду. Хосеп Гвардиола проведёт серьёзный разговор после двух поражений со своими подопечными и на второй тур коллектив выйдет заряженным. Думаю, после такого стоит ждать крупный счёт.
«Канарейки» вернулись в элитный дивизион с большими амбициями, а в товарищеских встречах всех разносили. Тем не менее сотворить чудо в стартовой игре не удалось — 0:3 от грозного «Ливерпуля». Справедливости ради, пару моментов клуб смог всё-таки создать у ворот мерсисайдцев.
По моему мнению, гости заметно уступают в классе и что-то противопоставить будет сложно. Они ничего не показали с похожим противником в первом туре, не ждём и во втором».
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