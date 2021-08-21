«Уфа» — «Зенит»: прогноз Александра Аксёнова на матч 5-го тура РПЛ

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Уфа» — «Зенит».



Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.15, победа «Зенита» за 1.48.

«Смотрим на нынешнюю форму «Уфы» и «Зенита». В прошлом туре уфимцы на выезде сумели выиграть у «Нижнего Новгорода». Не сказать, что это был приятный матч для «Уфы», но самое главное — удалось победить и дважды забить. Потому что победы пока даются очень тяжело.



«Уфа» играет в привычный стукаловский футбол. Без прессинга, с хорошим комбинированием, без перепасов, с попыткой создавать какой-то умный футбол. Но получается не всегда, потому что многое зависит от кадров. У «Уфы» всё же не самый выдающийся состав. Но тренерская мысль развивается. С каждым туром «Уфа» должна становиться сильнее.



Что касается «Зенита», то в матче с «Локомотивом», где долгое время «Зенит» играл в меньшинстве, был удалён Кузяев, причём он мог бы быть удалён и в первом тайме. При этом питерцы даже в меньшинстве смотрелись интересней «Локомотива». Было такое удивление. Удивительно было ещё и то, что «Зенит» не сумел забить с игры, так как моментов было предостаточно. Надо было просто реализовать.



Состав «Зенита» и потихоньку добавляющий Дзюба — все это даёт понимание того, что «Зенит» превосходит «Уфу». Кроме того, после ничьей с «Локомотивом» мы никак не можем допустить того, что при хорошей игре сейчас у «Зенита» снова не будет победы.



Матч обещает быть обоюдоострым. Не скажу, что «Уфа» не сможет забить, но мне кажется, что «Зенит», который готовится к Лиге чемпионов, должен брать своё, причём допускаю, что голов должно быть много. Во-первых, и «Уфа» атакует, и в обороне у неё не всё хорошо, как и у «Зенита». Поэтому поставлю на то, что «Зенит» выиграет, а также будет тотал больше 2.5 мяча».