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«Уфа» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура РПЛ

«Уфа» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура РПЛ
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Уфа» – «Зенит» в 5-м туре РПЛ.

Ставка: победа «Зенита» всухую за 2.36.

«Лидер чемпионата «Зенит» отправляется в Уфу — к команде Алексея Стукалова. «Уфа» наконец-то одержала первую победу в чемпионате, героически обыграв «Нижний Новгород» в гостях — 2:1. Хотя по первому тайму «Уфа» должна была лететь с разницей минимум в 2-3 мяча, если бы не Беленов, творивший чудеса на ленточке. Потом повезло с выходом 1 на 1: защитник поскользнулся, привезённый пенальти.

«Зенит» чуть-чуть не удержал преимущество в концовке матча с «Локомотивом», хотя физически команда Семака очень понравилась. Малком в отличном состоянии. К этому матчу должен быть готов Клаудиньо, не исключено, что дебютирует. Вряд ли он рассчитывал дебютировать на искусственном поле стадиона в Уфе, но что есть — то есть.

Пока «Зенит» пропускает в каждом матче. Пора бы, наверное, сыграть на ноль. В прошлом сезоне «Зенит» играл в Уфе исключительно российскими футболистами, тогда он уже в ранге чемпиона был. Сыграли вничью — 0:0. «Уфе» позарез нужны были очки. Сейчас ситуация немножечко иная. Если «Зенит» внимательно, очень сконцентрированно сыграет, то не пропустит. На этом будет акцент. Обороне и Кержакову важно научиться играть на ноль. Впереди обязательно что-нибудь реализуют.

Мой прогноз — «сухая победа «Зенита» за 2.36. Можно было бы рассмотреть победу «Зенита» через тотал меньше 3.5 мяча».

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