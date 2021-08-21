«Интер» — «Дженоа»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 1-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Интер» — «Дженоа».



Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 1.98.

«Интер» выиграл чемпионство, но после этого команда серьёзно изменилась. Во-первых, теперь миланцев ведёт вперёд не Антонио Конте, а Симоне Индзаги, который весьма эффективно работал с римским «Лацио». Во-вторых, теперь в составе нет Лукаку и Хакими — в прошлом сезоне это были ключевые игроки.

Да, теперь в «Интере» играют Чалханоглу из «Милана» и Джеко из «Ромы», есть ещё приобретения, да и скамейка весьма и весьма хорошо подобрана, но очевидно, что на дистанции потеря двух ярких лидеров может сказаться.



Наверное, это обстоятельство влияет на шансы повторить успех — вновь стать чемпионом подопечным Индзаги будет ой как непросто. Но вот в играх с середняками и аутсайдерами у «Интера» ощутимых проблем быть не должно. В первом туре в соперниках «Дженоа», который в прошлом сезоне мог и в зоне вылета оказаться и который теперь играет без Элдора Шомуродова — это серьёзная потеря.

Эта команда как раз из второй половины, а значит «Интер» наверняка победит — Индзаги очень важно с позитивным результатом зайти в чемпионат. Ну а с учётом того, что в товарищеских матчах миланцы забивали много, предположу, что и в этом матче победа будет уверенная, даже с учетом того, что сезон только начинается.



Таким образом, мой прогноз — победа «Интера» с форой минус 1.5».