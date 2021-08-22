«Леванте» — «Реал»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 гола за 2.39.

«Леванте» порадовал своих болельщиков в прошлом сезоне неплохими результатами. Сине-гранатовые финишировали рядом со своими земляками из «Валенсии», уступив им всего два балла, что нечасто бывает в итоговой таблице. Здорово «лягушки» сыграли в Кубках страны, но в итоге не хватило совсем немного сил и удачи.



«Реал» так и не догнал своих земляков из «Атлетико», при этом команда финишировала второй. Зидан ушёл. Кроме того, команду покинул Серхио Рамос, который значил для «сливочных» не меньше, чем для «Барселоны» Лионель Месси.



В первом туре хозяева сегодняшнего матча сыграли вничью с «Кадисом», при этом «галактикос» не оставили камня на камне от «Алавеса».



Лично меня «Реал» в первой игре порадовал уверенной игрой. Я не вижу, какие проблемы могут для столичных создать сегодняшние хозяева. Скорее всего, в этом году прошлогоднего «Леванте» уже мы не увидим.



Моя ставка — победа «Реала» + тотал больше 2.5 голов».