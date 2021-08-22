«Ницца» — «Марсель»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Франции

Комментатор Александр Неценко дал прогноз на матч 3-го тура Лиги 1 сезона-2021/2022 «Ницца» — «Марсель».



Ставка: обе забьют за 1.82

«При Сампаоли «Марсель» стал играть в атакующий футбол, старается действовать первым номером. Но при этом «Марсель» умудрился пропустить по два мяча от «Монпелье» и «Бордо» в двух последних турах, сыграв соответственно 3:2 и 2:2.

Баланса у сыроватого «Марселя» пока не очень много. Плюс марсельцы потеряли из-за дисквалификации центрального защитника Балерди, который получил красную карточку в предыдущем туре. Даже если вернётся Альваро Гонсалес, он ещё не провёл ни одной минуты.



Так что «Марсель» наверняка пропустит от невероятно амбициозного проекта в лице «Ниццы», который сейчас курирует самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф. «Ницца» здорово укрепилась летом и разгромила в прошлом туре действующего чемпиона «Лилль». Обе команды не будут отсиживаться в обороне — и тут легко читается «обе забьют».