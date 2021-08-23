«Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на игру 2-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Вест Хэм» — «Лестер».



Ставка: обе забьют за 1.64.



«Я думаю, что в этом матче надо ставить на то, что обе команды забьют. Букмекеры дают хороший коэффициент на это событие.



Обе команды демонстрируют неплохой футбол. Ну и «Вест Хэм» — команда, про которую никогда не скажешь, будет ли она в этом сезоне домашней или выездной. Она такая бесшабашная.



Ставка «обе забьют» проходила в 70% случаев в последних матчах. Большинство из 10 встреч получались верховыми. В Лондоне вовсе около четырёх мячей в среднем за игру забивали команды. Поэтому ставка «обе забьют» кажется верной, спокойной. На ней игроки должны спокойно доехать к выигрышу», — сказал Казаков.