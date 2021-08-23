Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на игру 2-го тура АПЛ

«Вест Хэм» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на игру 2-го тура АПЛ
Комментарии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 2-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Вест Хэм» — «Лестер».

Ставка: обе забьют за 1.64.

«Я думаю, что в этом матче надо ставить на то, что обе команды забьют. Букмекеры дают хороший коэффициент на это событие.

Обе команды демонстрируют неплохой футбол. Ну и «Вест Хэм» — команда, про которую никогда не скажешь, будет ли она в этом сезоне домашней или выездной. Она такая бесшабашная.

Ставка «обе забьют» проходила в 70% случаев в последних матчах. Большинство из 10 встреч получались верховыми. В Лондоне вовсе около четырёх мячей в среднем за игру забивали команды. Поэтому ставка «обе забьют» кажется верной, спокойной. На ней игроки должны спокойно доехать к выигрышу», — сказал Казаков.

«Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз: Дэвид Мойес сделает то, что не смог Гвардиола «Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз: Дэвид Мойес сделает то, что не смог Гвардиола
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021