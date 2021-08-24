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«Ференцварош» — «Янг Бойз»: ставка Ильи Казакова на матч квалификации Лиги чемпионов

«Ференцварош» — «Янг Бойз»: ставка Ильи Казакова на матч квалификации Лиги чемпионов
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ференцварош» – «Янг Бойз».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.55.

«Вот-вот список участников Лиги чемпионов этого сезона станет полным. Командам, которые идут через квалификационный раунд, осталось провести последние матчи. Давайте поговорим о противостоянии «Янг Бойз» и «Ференцвароша».

В первой игре в Швейцарии хозяева выиграли довольно скромно, если говорить о разнице в счёте, несмотря на то что «Ференцварош» последними матчами заставил относиться к себе с большим уважением. Но всё равно «Янг Бойз», на мой взгляд, воспринимается в качестве фаворита.

Хочу сделать две ставки. Первая – низ. Мне кажется, что все свои голы и всю свою бесшабашность команды выплеснули в первом матче. Ответная игра получится более жёсткой и более аккуратной. Вторая ставка – проход «Янг Бойз» в основную сетку Лиги чемпионов», — сказал Казаков.

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