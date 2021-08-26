«Унион» — КуПС: прогноз Дмитрия Симонова на матч квалификации Дмитрия Симонова

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2021/2022 «Унион» Берлин — КуПС.



Ставка: обе забьют за 2.24.



«Счет первой встречи — 4:0 в пользу немцев — не оставляет шансов финскому клубу. Однако нельзя забывать, что игра стала безнадежной после того, как хозяева пропустили на седьмой минуте, а затем еще дважды в первые полчаса. Ясно, что дальше пройдет «Унион», но на мой взгляд, у КуПС есть шансы забить один мяч в этом противостоянии.



Полагаю, «Унион» выйдет на поле не на сто процентов основным составом, с мыслями о ближайшем туре бундеслиги. В чемпионате Германии берлинцы пропустили три мяча в двух матчах, а КуПС — самая результативная команда чемпионата Финляндии, идет на втором месте после 16 туров и забивает почти в каждой игре.



Мне кажется, что гостям один раз удастся воспользоваться вальяжностью хозяев и реализовать свой привычный для финского чемпионата атакующий потенциал. В остальном никакой интриги, конечно, нет», — сказал Симонов.