«Дженоа» — «Наполи»: прогноз Ровшана Аскерова на матч Серии А
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Знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров дал прогноз на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Наполи».
Ставка: победа «Наполи» с форой (-1) за 1.91, гол Лоренцо Инсинье за 2.20.
«Генуэзцы попали под раздачу. «Интер» с новым главным тренером Симоне Индзаги не оставил камня на камне от обороны «Дженоа» в первом туре. Там было 4:0, причём два гола миланцы забили уже к 14-й минуте.
Похоже, и «Наполи» не испытает проблем с бывшим клубом Шомуродова, при Спаллетти он и вдесятером способен дожимать аутсайдеров.
2:0 с «Венецией» — и «Дженоа» нужно приготовиться к потере трёх очков на домашнем стадионе. Класс «Наполи» и уровень организации игры выше, чем у хозяев. Парни Баллардини, мне кажется, не смогут распечатать Алекса Мерета».
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