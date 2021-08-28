«Ливерпуль» — «Челси»: где смотреть онлайн, прямой эфир, когда начало матча АПЛ

28 августа состоится матч третьего тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт»



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ливерпулю»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех «Челси» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.



Букмекеры не считают, что матч «Ливерпуль» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.76, на пенальти — за 2.80, на гол Ромелу Лукаку — за 2.40.