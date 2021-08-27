«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал», который состоится 28 августа.
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.85.
«Хозяева находятся в хорошей физической форме. Они проиграли Суперкубок Англии, а затем уступили «Тоттенхэму» с минимальным счётом 0:1, но игру показывали достойную. Это проявилось дальше — со счётом 5:0 подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили «Норвич».
По моему мнению, «Сити» — главный фаворит в чемпионской гонке. Состав подобран очень хороший, так ещё и Роналду может усилить коллектив. На фоне этих слухов игроки стали действовать активнее в нападении и демонстрировать регулярно высокий класс.
«Канониры» сильно буксуют на старте розыгрыша, даже несмотря на недавний успех. В Кубке лиги получилось переиграть некогда неуступчивый «Вест Бромвич» (6:0). В АПЛ же они уступили сначала «Брентфорду» со счётом 0:2, а затем и «Челси» (0:2).
На мой взгляд, шансов у лондонского коллектива немного. Он уступает более грозному оппоненту во всех линиях, так ещё и форма не самая оптимальная. Думаю, гостям на чужом поле будет очень сложно, и в них я не верю».
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