«Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2021/22 «Атлетико Мадрид» — «Вильярреал».

Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.94.

«Атлетико» имеет все шансы отстоять чемпионский титул, так как у «Реала» и «Барселоны» не всё в порядке. Команда Симеоне начала чемпионат с двух побед, в отличие от «Вильярреала», который пока не забил ни одного гола, сыграв две нулевые ничьи. В матче против «Атлетико» есть все шансы увидеть низовой футбол.



Если мы посмотрим историю очных встреч «Вильярреала» и «Атлетико», то там много нулевых ничьих. Как правило, это низовые матчи.



Мне нравятся две комбинированные ставки. Первая – «Атлетико» не проиграет при тотале меньше 3.5. Вторая – «Атлетико» не проиграет при тотале меньше 2.5. Мне кажется, что игра стоит свеч.



Я очень удивлюсь, если «Вильярреал» сможет выиграть, и удивлюсь, если будет много голов".