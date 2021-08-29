«Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 3-го тура Примеры сезона-2021/22 «Атлетико Мадрид» — «Вильярреал».
Ставка: «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.94.
«Атлетико» имеет все шансы отстоять чемпионский титул, так как у «Реала» и «Барселоны» не всё в порядке. Команда Симеоне начала чемпионат с двух побед, в отличие от «Вильярреала», который пока не забил ни одного гола, сыграв две нулевые ничьи. В матче против «Атлетико» есть все шансы увидеть низовой футбол.
Если мы посмотрим историю очных встреч «Вильярреала» и «Атлетико», то там много нулевых ничьих. Как правило, это низовые матчи.
Мне нравятся две комбинированные ставки. Первая – «Атлетико» не проиграет при тотале меньше 3.5. Вторая – «Атлетико» не проиграет при тотале меньше 2.5. Мне кажется, что игра стоит свеч.
Я очень удивлюсь, если «Вильярреал» сможет выиграть, и удивлюсь, если будет много голов".
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