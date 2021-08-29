«Барселона» — «Хетафе»: смотреть онлайн, прямой эфир, где будет трансляция матча

29 августа состоится матч третьего тура чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе». Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет «Okko Спорт».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех клуба из Хетафе оценён экспертами в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.94, на пенальти — за 2.40, на удаление — за 3.20.