«Атлетико» — «Вильярреал»: беспроигрышная ставка 1000 рублей к матчу Примеры
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Сегодня, 29 августа, в 23:00 по московскому времени начнётся матч 3-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Вильярреал». У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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3. Получи беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу «Манчестер Сити» — «Арсенал».
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