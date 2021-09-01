Норвегия — Нидерланды: прогноз Романа Нагучева на матч квалификации ЧМ-2022

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч Норвегия — Нидерланды в отборочном туре ЧМ-2022.



Ставка: 2-3 гола в матче за 1.86.



«Сборная Норвегии принимает Нидерланды, которые пока большая загадка, так как команду снова принял Луи ван Гал. Это значит, что какое-то время уйдёт на построение новой игры, на просмотр новых игроков, а значит, эта команда будет сильно отличаться от той, которая была на чемпионате Европы.



Кроме того, сборная Норвегии теперь обладает хорошими футболистами. Напомню, последний турнир, на котором играла Норвегия, был Евро-2000, но теперь у них подросло поколение, которое способно выйти из группы.



Нас ждёт очень интересный матч, но я бы отталкивался от ван Гала. Это очень осторожный тренер, в особенности в выездных матчах. На мой взгляд, в этом матче не стоит ждать много голов. С другой стороны, у обеих команд есть яркие игроки — голы будут, но не очень много. Очень хороший коэффициент 1.86 на то, что в этом матче будет два или три гола — это моя любимая ставка, когда я не могу понять, будет тотал больше или тотал меньше», — сказал Нагучев.