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Казахстан — Украина: ставка Максима Калиниченко на игру отбора ЧМ-2022

Казахстан — Украина: ставка Максима Калиниченко на игру отбора ЧМ-2022
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Казахстан — Украина.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.68.

«Сейчас Украина — непредсказуемая команда. Дело в том, что Андрей Шевченко покинул пост тренера сборной после Евро-2020. Были разные слухи о причинах его ухода, но итог один — сейчас у национальной команды новый наставник. Пока что замещающим тренером является Александр Петраков.

Но игроки в сборной всё равно остались. На Евро-2020 Украина добилась определённого результата — дошла до четвертьфинала, где её уже разгромила Англия (0:4). Но даже такие успехи можно назвать весьма неплохими для жёлто-синих.

Правда, пока что в квалификации Украина таких результатов не добивалась — у неё три ничьи в трёх матчах. Если с Францией ничейный счёт является весьма неплохим, то вот 1:1 с Финляндией и Казахстаном уже вызывают вопросы. Но, как уже было сказано выше, сейчас это уже немного другая сборная Украины.

Казахстан жёлто-синие должны обыгрывать на этот раз. Эта сборная является одним из аутсайдеров их группы D. В квалификации она провела всего две игры, где, кроме ничьей с украинцами, казахстанцы ещё проиграли Франции (0:2).

В общем, если бы не изменения в тренерском штабе Украины, то она считалась бы фаворитом этой встречи. Однако на деле нельзя сейчас с уверенностью говорить об успехе жёлто-синих.

Так что я предложу лучше поставить на голы. Их, я думаю, будет не так много. Тот же Казахстан в официальных матчах много не пропускает. А для украинцев это только первая игра под руководством нового тренера.

Моя ставка здесь — тотал голов меньше 2.5», — сказал Калиниченко.

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