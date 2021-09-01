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Норвегия — Нидерланды: ставка Романа Павлюченко на игру квалификации ЧМ-2022 1 сентября

Норвегия — Нидерланды: ставка Романа Павлюченко на игру квалификации ЧМ-2022 1 сентября
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч отборочного этапа чемпионата мира Норвегия — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов за 1.83.

«Норвежцы одержали уже две победы, однако всё равно располагаются лишь на четвёртом месте в отборочной группе. Команда не смогла дать бой только крепкой Турции (0:3). Справедливости ради, только Черногория (1:0) из побеждённых соперников как-то могла держать планку.

На мой взгляд, у Норвегии неплохой состав, однако бороться за выход на чемпионат мира будет крайне сложно. Тем более после поражения от прямых конкурентов турков. К тому же, есть проблемы в некоторых линиях.

Голландцы подарили очки Турции в стартовом противостоянии, уступив со счётом 2:4, пусть и едва не отыгрались со счёта 0:3. На Евро-2020 оранжевые мне очень понравились и провели отменную групповую стадию, только вот сенсационно уступили Чехии (0:2) в первом раунде плей-офф.

По моему мнению, гости явные фавориты этой пары и заберут сегодня три балла. После поражения от турков допускать осечки нельзя, если коллектив не хочет пропустить очередной мундиаль», — сказал Павлюченко.

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