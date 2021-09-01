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Казахстан — Украина: ставка Александра Мостового на встречу отборочного раунда ЧМ-2022

Казахстан — Украина: ставка Александра Мостового на встречу отборочного раунда ЧМ-2022
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Казахстан — Украина.

Ставка: победа Украины с форой (-1) за 1.92.

«Сборная Казахстана провела два матча на стадии отбора, в которых уступила Франции и вничью сыграла с сегодняшними соперниками. Украина с тремя мирными исходами на второй позиции.

Жёлто-синие блестяще провели финальный этап на Евро-2020, где не только вышли из группы, но и пробились в четвертьфинал.

В этой игре гости выйдут с новым наставником, которым стал Александр Петраков. Украинская команда уже в Нур-Султане и в хорошем настроении провела первую тренировку на искусственном поле главного стадиона страны.

Сборная Казахстана на этот матч осталась без тренера. У Талгата Байсуфинова перед игрой был выявлен коронавирус, и наставник пока находится в изоляции. Это вряд ли положительно скажется на результате этой игры.

Я считаю, что украинская сборная посильнее, чем казахстанцы. Сегодня отдам предпочтение гостям, которые могут выиграть исключительно на классе исполнителей», — сказал Мостовой.

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