Казахстан — Украина: ставка Александра Мостового на встречу отборочного раунда ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Казахстан — Украина.



Ставка: победа Украины с форой (-1) за 1.92.



«Сборная Казахстана провела два матча на стадии отбора, в которых уступила Франции и вничью сыграла с сегодняшними соперниками. Украина с тремя мирными исходами на второй позиции.



Жёлто-синие блестяще провели финальный этап на Евро-2020, где не только вышли из группы, но и пробились в четвертьфинал.



В этой игре гости выйдут с новым наставником, которым стал Александр Петраков. Украинская команда уже в Нур-Султане и в хорошем настроении провела первую тренировку на искусственном поле главного стадиона страны.



Сборная Казахстана на этот матч осталась без тренера. У Талгата Байсуфинова перед игрой был выявлен коронавирус, и наставник пока находится в изоляции. Это вряд ли положительно скажется на результате этой игры.



Я считаю, что украинская сборная посильнее, чем казахстанцы. Сегодня отдам предпочтение гостям, которые могут выиграть исключительно на классе исполнителей», — сказал Мостовой.