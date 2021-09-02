Швеция — Испания: прогноз Дениса Наливайко на матч квалификации ЧМ-2022

Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 4-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года, где встретятся сборные Швеции и Испании.



Ставка: ТМ 2 за 2.30.



«Шведы очень крепкая команда. Все мы их прекрасно помним по чемпионату Европы. Действительно была очень неприятная команда для абсолютно всех сборных, даже для сборной Украины. В том матче шведам, можно сказать, просто не повезло, да еще и удаление сыграло довольно ключевую роль. Здесь будут фаворитами испанцы, можно поставить на победу сборной Испании. Тот же состав и тренер.



Мне почему-то кажется, что в этом матче будет забито мало голов. Опять же испанцы будут играть во владение, а шведы будут пытаться обороняться и действовать на контратаках. Я вам предлагаю рискнуть и взять тотал меньше 2 голов с коэффициентом 2,3. Можно взять тотал меньше 2,5 гола, но здесь коэффициент 1,7 — это столько же, сколько и на победу сборной Испании. Мне кажется, что в этом матче будет забито 1-2 гола. Если их будет два, то возврат – ничего страшного», — сказал Наливайко.