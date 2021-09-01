Швеция — Испания. Прогноз: помните тоску на Евро-2020? Вот и вторая серия

2 сентября состоится матч четвёртого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Швеция — Испания. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на Испанию в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех Швеции оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Швеция — Испания 2 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Швеция — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. А поставить на «обе забьют» можно за 2.09.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Швеция — Испания (02.09.2021)

Клубный футбол взял временный перерыв в конце августа, чтобы дать возможность международным сборным провести матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В Европе участники уже добрались до четвёртого тура. Играют часто, так что время на отдых найти почти нереально.

Одна из самых непонятных ситуаций по итогам первой международной паузы, которая прошла ещё в марте, сложилась в группе В. Явный фаворит квинтета в лице сборной Испании лидирует, однако первого места может лишиться уже в четверг. Соперник — команда Швеции. Старт встречи запланирован на 21:45 мск.

Назвать поединок проходным язык не повернётся. На стадионе «Френдс-Арена» в Стокгольме встретятся два главных претендента на выход из группы. Шведы успели провести только два матча, в то время как испанцы сыграли трижды. Скандинавы обошлись без потерь. Обыграли сборные Грузии (1:0) и Косово (3:0).

«Красная фурия» тоже одолела грузинов (2:1) и косоваров (3:1), но разделила дома очки с Грецией (1:1). Хотя тут надо сказать, что греки откровенно отскочили. Преимущество хозяев по владению мячом было сумасшедшим — 80 на 20 процентов. А за все 90 минут гости сподобились только на один удар по воротам. Плюс пенальти.

Теперь у подопечных Луиса Энрике семь очков в копилке. Пока они, как уже было сказано выше, лидируют в таблице. Однако если шведы выиграют, то окажутся на первом месте. Да ещё и будут иметь в запасе один матч. То есть мотивация должна быть приличная. Ведь напрямую на ЧМ попадает один представитель группы.

Последняя очная встреча случилась совсем недавно — на групповом этапе прошедшего чемпионата Европы команды расписали нулевую ничью. Интересно, что при подавляющем преимуществе испанцев (особенно по контролю мяча) именно шведы могли наиграть на победу. Но Маркус Берг не попал в пустые ворота.

Всего же за последние два года соперники встречались трижды. Перед Евро-2020 испанцы и шведы попали в одну квалификационную группу. Обе игры прошли с преимуществом Испании, однако выиграть удалось лишь однажды (3:0 дома и 0:0 — на выезде). Достойный результат для не самой именитой Швеции. Как видно, стороны прекрасно знают друг друга.

В 14 последних матчах сборная Испании не потерпела ни одного поражения в основное время, а последний проигрыш вовсе случился в октябре 2020 года, когда её сенсационно обыграла Украина. У Швеции схожая ситуация — только одна неудачная игра в 10 последних матчах. С Францией, действующим чемпионом мира.

Команды, как видно, в хорошей форме, поэтому отталкиваться будем от составов. Кадровая ситуация в сборной Испании выглядит получше. По собственной инициативе в сборную вернулся железный Педри, на месте и остальные мастера: Мората, Торрес, Бускетс, Родри.

Что касается шведов, то сомнения вызывает форма Деяна Кулушевски — главной звезды в созидании. Молодой полузащитник попал в немилость Массимилиано Аллегри и старт сезона в основном наблюдает со скамейки запасных. Зато в порядке Исак и Форсберг. Футболисты выглядели очень здорово на Евро-2020, могут блеснуть и теперь.

Вероятно, матч за первое место в группе В не подарит зрителям большое количество забитых мячей. Шведы в принципе забивают редко, а испанцы делают это в основном в матчах с командами, которые значительно слабее. Не забываем и о том, что две из трёх последних очных встреч завершились со счётом 0:0. Общий низ по голам имеет место быть.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Швеция — Испания 2 сентября 2021 года

На минувшем чемпионате Европы Испания выглядела неровно: долго разгонялась, но в итоге едва не пробралась в финал. Стерильный контроль мяча пока не приносит Луису Энрике большого количества голов. Шведы умеют организованно обороняться, так что классический тотал меньше 2.5 мяча выглядит неплохо.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.71.