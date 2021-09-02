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Венгрия — Англия: прогноз Ильи Казакова на игру квалификации ЧМ-2022

Венгрия — Англия: прогноз Ильи Казакова на игру квалификации ЧМ-2022
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года Венгрия — Англия.

Ставка: Венгрия забьёт за 2.03.

«Венгрия – команда, которая на Евро вызвала максимальное количество симпатий у своих и нейтральных зрителей. Она очень ярко стартовала в этой отборочной кампании.

Ну а англичане – это команда, которая традиционно громко выигрывает у аутсайдеров и спокойно у тех, кто чуть сильнее. Но здесь играют лидеры. Они встречаются в Будапеште.

Поэтому я бы предложил две ставки. Мне кажется, что Англия не проиграет. В этом сомнений нет. Это одна из лучших команд мира. Коэффициент на это событие небольшой. Но это верное пари.

Ещё я бы поставил на гол Венгрии. При своей аудитории, которая умеет болеть, при эмоциях, при воспоминаниях от чемпионата Европы хозяева минимум один мяч в ворота британцев положат», — сказал Казаков.

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