Венгрия — Англия: прогноз Ильи Казакова на игру квалификации ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года Венгрия — Англия.
Ставка: Венгрия забьёт за 2.03.
«Венгрия – команда, которая на Евро вызвала максимальное количество симпатий у своих и нейтральных зрителей. Она очень ярко стартовала в этой отборочной кампании.
Ну а англичане – это команда, которая традиционно громко выигрывает у аутсайдеров и спокойно у тех, кто чуть сильнее. Но здесь играют лидеры. Они встречаются в Будапеште.
Поэтому я бы предложил две ставки. Мне кажется, что Англия не проиграет. В этом сомнений нет. Это одна из лучших команд мира. Коэффициент на это событие небольшой. Но это верное пари.
Ещё я бы поставил на гол Венгрии. При своей аудитории, которая умеет болеть, при эмоциях, при воспоминаниях от чемпионата Европы хозяева минимум один мяч в ворота британцев положат», — сказал Казаков.
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