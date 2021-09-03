«Барыс» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Барыс» — «Салават Юлаев».



Ставка: победа «Барыса» за 2.74.



«По нынешним временам сам факт участия иностранной команды в регулярном чемпионате КХЛ – уже маленький подвиг. Вспоминаю свое «полномасштабное» участие в финале ВХЛ, равномерно распределенном между российской Тюменью и казахской Карагандой. И государство дружеско-соседское, и загранпаспорт не нужен, и ещё никакого ковида в помине не было, а три-четыре часа в аэропорту вынь да положь. Команды и тогда, и сейчас летают в основном ночами, а больше одной полуспящей тетеньки на границе да такого же таможенника, у которого во рту мухи спариваются, в провинции в такое время не бывает. Вот и получается, что лететь два часа, а готовиться к перелету – все четыре. А то и пять, если у пограничников возникнут вопросы к легионерам. А они возникают, и нередко.



Но это был финал, то есть плей-офф. А сколько раз «Барысу» придется залетать в Россию, а потом вылетать из нее? Нашим-то клубам в братский Казахстан по разу слетать доведется, максимум – два раза, а вот братьям-казахстанцам, по сути, каждую выездную серию придется начинать на границе. И участи их не позавидуешь. И то же самое можно сказать и про рижан, и про минчан, и даже про горячих финских парней. И только наши «китайцы» русифицировались до такой степени, что Поднебесную родину в этом сезоне вряд ли увидят.



Но на этот раз маяться на границе и таможне (заодно тестируя качество работы соответствующих клубных служб) придется «Салавату Юлаеву». Еще свежи в памяти издевательства, которым были подвергнуты уфимцы при поездке в Финляндию. Надеюсь, братья-казахи так издеваться над юлаевцами не станут, да и нет в этом никакой необходимости: «Салават» входит в сезон привычно тяжело, и по этой причине в первом официальном матче сезона, причем матче выездном, должен стать легкой добычей для «Барыса».



Ну, пусть не совсем легкой, но все равно добычей. Потому что «Барыс» победит, пусть и не слишком убедительно, зато в основное время. А два очка, как говорится, не пахнут», — сказал Лебедев.