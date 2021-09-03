«Трактор» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ в Челябинске

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Трактор» — «Сибирь».



Ставка: ничья за 4.60.



«Оба соперника, по большому счёту, предыдущий сезон провалили. «Сибирь» вовсе не вышла в плей-офф, а «Трактор» хоть и вышел, но лучше бы не выходил. То есть, зная амбиции регионального руководства, которое точно не потерпит второй провал подряд, можно констатировать, что клубное руководство выведено в чистое поле и приставлено лбом к стенке. И отступать обоим больше некуда.



Стало быть, новый сезон надо начинать как минимум с положительных эмоций. То есть с победы, и челябинцам, как хозяевам, она нужна еще больше. А команды друг друга стоят и, в общем-то, по силам и потенциалу приблизительно равны, что подтверждает и статистика личных встреч, где практически равенство – что по числу побед, что по заброшенным-пропущенным шайбам.



Что это означает в итоге? Предсезонку визуально никто не проваливал, соперники встречались на Кубке губернатора Челябинской области, и там тоже была достаточно равная борьба. Поэтому искры полетят с первого вбрасывания и до финальной сирены. Вряд ли кто-то сможет победить более чем в одну шайбу, да и вообще наиболее вероятным результатом видится ничья в основное время. А второе очко челябинцы возьмут уже позже, потому что оно им больше нужно», — сказал Лебедев.