«Автомобилист» – «Металлург»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Екатеринбурге

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Автомобилист» – «Металлург» Магнитогорск.



Ставка: победа «Автомобилиста» в матче за 1.80.



«Два самых непредсказуемых клуба кахаэловского Востока-2020/2021 начинают чемпионат матчем между собой. Точно спрогнозировать можно только одно: заброшенных шайб в этой встрече точно будет немало. Оба соперника серьезно замотивированы показать кураторам да спонсорам «товар лицом». Ведь в межсезонье цельного впечатления не оставили ни те, ни другие.



Например,​ «Автомобилист» ни разу не сыграл в оптимальном составе. Легионеры ездили по сборной, первый вратарь сыграл всего в двух из 11 предсезонных матчей. То забрали Кубок губернатора Челябинской области, то заняли последнее место на турнире в Уфе. В похожих «качельных» реалиях существует и нынешняя «Магнитка». Первая тройка с Голдобиным и Коростелевым – от этих «ноу-хау» Ильи Воробьева плохо всем, кто помнит ударное звено чемпионский времен. Очень среднее выступление на домашнем Мемориале Ромазана и на «Кубке чемпионов» в Казани (оба раза – третье место). Потерявшийся без партнеров Прохоркин, отсутствие явного лидера, неумение побеждать на характере.



В общем, типичная схватка двух команд, которым оптимисты предрекут чуть ли не выигрыш Востока, но пессимистов по объективным причинам больше. Наверное, «Автомобилист» все же забьет на одну шайбу больше – поможет фактор домашнего льда», — сказал Плющев.