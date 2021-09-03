Кипр — Россия: прогноз Константина Генича на матч квалификации ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия, который состоится 4 сентября. Начало — в 19:00 мск.

Ставка: победа сборной России и тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

«Всем привет, дорогие друзья!



Валерий Карпин стартовал в качестве главного тренера сборной России матчем с хорватами. Вряд ли эту игру можно назвать очень весёлой, но удовлетворительной — вполне. Да, моментов у нас практически не было, но сыграли при этом дисциплинированно. Для старта не проиграть хорватам — нормально.



Надо двигаться дальше и, чтобы претендовать на выход из группы, нельзя терять очки там, где их терять категорически нельзя. Первая такая очень важная игра для Карпина и его сборной — поездка на Кипр. Здесь надо плясать от победы сборной России.



Мы играли на Кипре в отборе к чемпионату Европы и выиграли 5:0. Сейчас ситуация несколько иная, так как сборная выглядит не без огрехов. Вернётся в состав Смолов, вернётся после дисквалификации Жемалетдинов, очень хорошо себя показал Захарян, но вряд ли киприоты легко лягут под сборную России. Но в том, что сборная России выиграет, у меня практически нет сомнений. Я бы сыграл победу сборной России и тотал меньше 3.5. Если уж киприотов не обыгрывать, то о чём тогда говорить.



Думайте сами, решайте сами. Я верю в Валерия Георгиевича, надеюсь, что и вы веру в сборную не потеряли. Всё должно быть хорошо.



Смотрим футбол, вперёд, наши парни! Валера, верим!» — сказал Генич.

Ранее букмекеры оценили шансы сборной России выйти на ЧМ-2022.