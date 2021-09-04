Кипр — Россия, 04.09.2021, смотреть онлайн, прямая трансляция матча отбора ЧМ-2022

4 сентября состоится матч пятого тура квалификации ЧМ-2022 Кипр — Россия. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех киприотов оценён экспертами в 9.60. Ставки на ничью принимаются за 4.70.
Букмекеры не уверены, что матч Кипр — Россия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.00. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.
Гол Алексея Миранчука идёт за 2.85, гол Александра Головина — за 2.95. На пенальти дают 2.65.
- 4 сентября 2021
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:18
-
08:30
-
01:00
- 3 сентября 2021
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:26
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00