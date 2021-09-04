Украина — Франция: где играют, во сколько начало матча, кто главный арбитр

4 сентября состоится матч пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022 Украина — Франция. Встреча пройдёт на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве, начало — в 21:45 мск.
Соперников рассудит бригада арбитров из Словении. Главным судьёй назначен 42-летний Славко Винчич. На кромках поля ему будут помогать Томаш Кланчик и Андреж Ковачич, резервный — Раде Обренович. За систему VAR отвечает немец Бастиан Данкерт, ассистирует словенец Юре Прапротник.
Отметим, что Славко Винчин работал на мартовском матче между сборными Украины и Казахстана, который завершился вничью (1:1).
Букмекеры уверены в успехе гостей. Поставить на победу сборной Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Со ставки в 1000 рублей выигрыш составит 1610 рублей. Если победу одержат украинцы, сыграет коэффициент 6.80. Поставить на ничью можно за 4.25.
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