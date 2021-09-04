Кипр – Россия: прогноз Романа Гутцайта на матч квалификации ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч пятого тура отборочного турнира ЧМ-2022 Кипр – Россия.

Ставка: победа России с форой (-1) за 1.67.

«Всем большой привет. Меня зовут Роман Гутцайт. Я уже нахожусь на Кипре, где совсем скоро наша сборная будет играть с местной национальной командой в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Что же в этом матче интересного может произойти?

Мы стартовали под руководством Валерия Карпина с ничейного результата в «Лужниках» в минувшую среду. Дальше у нас Кипр и Мальта. Я думаю, сборная России будет создавать больше моментов, чем это было у нас в игре с хорватами. Кипр, в свою очередь, проиграл Мальте. Да, было удаление в первом тайме, которое очень повлияло на ход того матча.

Надо сказать, Кипр в целом смотрелся не очень, даже пока команды играли в равных составах. Кипр – малорезультативная команда. До игры с Мальтой в трёх встречах они забили всего один мяч, но при этом один и пропустили. Думаю, сборная России должна добиваться победы на Кипре.

Предлагаю вам рассмотреть ставку на победу сборной России с форой (-1) с коэффициентом 1.67. Надеюсь, в один или два мяча мы победим», – сказал Гутцайт.

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