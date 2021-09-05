Швейцария — Италия: ставка Максима Калиниченко на матч квалификации ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Швейцария — Италия.
Ставка: обе команды забьют за 1.97.
«Швейцария сыграет дома с Италией в рамках отбора на ЧМ-2022. Фаворит в этой встрече очевиден. Итальянцы в предыдущем матче не смогли обыграть Болгарию (1:1), но всё равно продлили свою почти рекордную беспроигрышную серию.
Швейцария тоже является фаворитом в их группе, на второе место точно. Она сейчас и занимает эту строчку, имея на две игры меньше. При хороших раскладах Швейцария может даже обойти Италию. Для этого ей надо однозначно побеждать в этой игре.
Швейцарцы – очень интересная команда, за матчами которой увлекательно наблюдать. Ну а Италия, как всем известно, действующий чемпион Европы. Она может продлить свой национальный рекорд по матчам без поражений. Команда Манчини добивается больших успехов в последнее время.
Однако матч с Болгарией прошел трудновато для «Squadra Azzurra». Не уверен, что у неё будет легкая прогулка в Швейцарии. Так что в этом матче трудно выявить фаворита. Предложу поставить на голы. Они, думаю, будут с обеих сторон. Всё-таки встречаются две сильнейших команды группы. Моя ставка здесь – обе сборные забьют», — сказал Калиниченко.
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