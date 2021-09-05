Испания — Грузия: прогноз Константина Генича на матч отбора ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор Константин Генич сделал ставку на матч отборочного цикла ЧМ-2022 Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании в первом тайме с форой (-1) за 1.87.

«Испания в Бадахосе сыграет со сборной Грузии. Испанцы прервали свою серию из 66 матчей без поражений в отборах к ЧМ. Проиграли абсолютно заслуженно шведам, хотя не скажешь, что Испания играла плохо. Да, может быть, не так много моментов испанцы создали, но играли в целом весьма недурно. Просто не в лучшей форме находятся Мората, Морено. Были определённые проблемы у команды Луиса Энрике, в особенности в обороне.



Сейчас домашний матч у испанцев. Учитывая, что теперь не всё зависит от них, нужно собирать всё, что принадлежит им. Ну и нужно рассчитывать, что где-то оступится сборная Швеции. Тогда в последнем туре в ноябре в домашней встрече Испания может всё решить в свою пользу в противостоянии со шведами.



Грузия проиграла Косово — 0:1. Хоть команда самобытная, очень интересная, с французским тренером Винни Саньолем, но сейчас играет без Хвичи Кварацхелии, без Лобжанидзе. Немало проблем грузины доставили испанцам в домашней игре. Думаю, здесь испанцы должны попроще разобраться с этим соперником. Определённая ставка, как мне кажется, будет делаться на первый тайм. Впереди у Испании будет непростая игра с Косово. Скамейка не очень длинная, но есть там кем поиграть и подкорректировать состав Луису Энрике.



Не факт, что сыграет Морено, получивший травму. Но, возможно, выйдет Траоре и забьёт свой первый мяч за сборную. Он был очень активен в Швеции. Думаю, уже в первом тайме грузинам будет сложно. Ставлю на победу Испании в первом тайме с форой (-1) за 1.87», — сказал Генич.

Ранее букмекеры оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022 после победы над Кипром.