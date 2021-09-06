СКА — «Адмирал»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА – «Адмирал».



Ставка: победа СКА за 1.33.



«Интересный вопрос: можно ли выпрыгнуть из штанов два раза подряд за три дня. Прецеденты в современном хоккее, конечно, были, но не так, чтобы часто. Куда чаще после одного прыжка следует физическое и эмоциональное иссушение, после которого тебя на льду не только долбят соперники, но ещё и едят мухи с комарами.



А ведь «Адмиралу» придётся выпрыгивать из штанов второй раз подряд, если, конечно, он хочет что-то поиметь от Санкт-Петербурга. Безусловно, после балашихинского очка, подаренного от широкой души расслабившегося «Авангарда», приморцы выросли в собственных глазах и чувствуют себя куда более уверенней, но в Питере и не такую уверенность сшибали.



В любом случае с учётом предыдущих матчей данное противостояние не выглядит игрой «в одну калитку». Почувствовавший запах крови «Адмирал» будет рвать и метать, но потенциал у СКА слишком велик. В итоге случиться может практически всё что угодно, но наиболее вероятным результатом видится постепенное удушение гостей. Главную роль сыграет индивидуальное преимущество игроков СКА над игроками «Адмирала». Дальневосточники противопоставят этому слаженные командные действия, но, боюсь, этого приморцам не хватит. Поэтому СКА, далёкий от оптимальной формы, своё возьмёт не мытьем, так катаньем, и причём возьмет в основное время и не слишком перетруждаясь. Пусть и со скромным преимуществом в одну-две шайбы», — сказал Лебедев.